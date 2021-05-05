مؤسسة النفط تعلن صرف 350 مليون دينار لشركتي الخليج العربي وسرت النفطيتين

ليبيا- كشف رئيس مجلس الإدارة المكلف لمؤسسة النفط بطرابلس العماري محمد توزيع المؤسسة 350 مليون دينار لصالح شركتي الخليج العربي وسرت النفطيتين.

ووفقًا لبيان صادر عن المؤسسة طالعته صحيفة المرصد، تأتي هذه المبالغ لما تعانيه الشركتين من عسر مالي جراء شح الميزانية، مؤكدًا أن التعهد بصرف هذه الأموال جاء خلال لقاء جمع محمد بوكيل وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية رفعت العبار.

وأضاف البيان: إن اللقاء شهد استعراض الميزانيات التي تم تسييلها من طرف الحكومة للمؤسسة التي تسلمت مليارًا و350 مليون دينار. ناقلًا عن العبار تأكيده تواصله الدوري والمستمر مع دوائر اتخاذ القرار في حكومة الوحدة الوطنية ومسؤولي المصرف المركزي في طرابلس.

وأشار العبار إلى أن هذا التواصل يأتي لتكثيف الجهود وبذل كل ما من شأنه أن يحافظ على قطاع النفط، مبينًا إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم المؤسسة وتلبية احتياجاتها فاعلة وناجعة، وهوما يحتم على الشركات النفطية مواصلة الجهود للمحافظة على معدلات إنتاج منتظمة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية