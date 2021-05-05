الدبيبة: خلال مناقشاتنا مع عدة دول هناك بشائر خير لإخراج المرتزقة من ليبيا

ليبيا – أكد رئيس الحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن هناك بشائر خير لإخراج المرتزقة من ليبيا اتضحت خلال مناقشة حكومته الموضوع مع دول عدة.

الدبيبة وفي مداخلة له في حلقة من برنامج “بلا حدود” التي ستُبث اليوم الأربعاء على قناة “الجزيرة” القطرية قال: “من خلال مناقشاتنا مع عدة دول، هناك بشائر خير لإخراج المرتزقة من ليبيا”.

وأوضح الدبيبة أن حكومته وحّدت 80% من مؤسسات الدولة الا المؤسسة العسكرية ولجنة 5+5 تعد نواة توحيدها.

وقال: إن حكومته لا تنسق مع القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر، بل تنسق الحكومة في بنغازي مع عميد البلدية وأجهزة الشرطة.

وأشار لوجود أمور لوجستية منعت عقد اجتماع الحكومة في بنغازي، متعهدًا بأن تعقد الحكومة اجتماعًا قريبًا في المدينة.

وشدد على أن حكومته تريد رأب الصدع والمصالحة الوطنية، متمنيًا إجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام، قائلًا: “نريد الدستور والانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية”.

وبشأن الحدود البحرية لبلاده، قال الدبيبة: “نختلف مع اليونان في تقييم الاتفاقية البحرية الليبية التركية، والتي تخدم الليبيين، ولن نفرّط فيها”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية