الدبيبة: الاتفاقية البحرية مع تركيا تخدم ليبيا ولن نفرط فيها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن الاتفاقية البحرية مع تركيا “تخدم الليبيين” وأن بلاده لن تفرط فيها، مشيرًا أن حكومته تختلف مع اليونان بشأن تقييمها.

جاء ذلك في مقتطفات بثتها قناة “الجزيرة” لمقابلة أجراها برنامج “بلا حدود” مع الدبيبة، من المقرر أن تبث كاملا مساء اليوم الأربعاء .

وقال الدبيبة: “نختلف مع اليونان في تقييم الاتفاقية البحرية الليبية التركية التي تخدم الليبيين، ولن نفرّط فيها”.

وأضاف رئيس الحكومة الليبية “من خلال مناقشاتنا مع عدة دول، هناك بشائر خير لإخراج المرتزقة من ليبيا”.

الدبيبة أوضح أن حكومته “وحدت 80 بالمئة من مؤسسات الدولة، إلا المؤسسة العسكرية”، لافتا إلى أن “لجنة 5+5 تعد نواة توحيدها”.

وأكد أنه لا يوجد تنسيق مباشر بين حكومته وبين القيادة العامة للجيش برئاسة المشير خليفة حفتر، “وتنسيقنا في مدينة بنغازي مع عميد البلدية وأجهزة الشرطة”.

وأرجع منع عقد اجتماع الحكومة في بنغازي لوجود أمور لوجستية، وتعهد بأن تعقد الحكومة اجتماعًا قريبًا في المدينة .

وشدد الدبيبة خلال حديثه للجزيرة على أن حكومته “تريد رأب الصدع والمصالحة الوطنية، وتتمنى إجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام”.