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الدبيبة: الاتفاقية البحرية مع تركيا تخدم ليبيا ولن نفرط فيها

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن الاتفاقية البحرية مع تركيا “تخدم الليبيين” وأن بلاده لن تفرط فيها، مشيرًا أن حكومته تختلف مع اليونان بشأن تقييمها.

جاء ذلك في مقتطفات بثتها قناة “الجزيرة” لمقابلة أجراها برنامج “بلا حدود” مع الدبيبة، من المقرر أن تبث كاملا مساء اليوم الأربعاء .

وقال الدبيبة: “نختلف مع اليونان في تقييم الاتفاقية البحرية الليبية التركية التي تخدم الليبيين، ولن نفرّط فيها”.

وأضاف رئيس الحكومة الليبية “من خلال مناقشاتنا مع عدة دول، هناك بشائر خير لإخراج المرتزقة من ليبيا”.

الدبيبة أوضح أن حكومته “وحدت 80 بالمئة من مؤسسات الدولة، إلا المؤسسة العسكرية”، لافتا إلى أن “لجنة 5+5 تعد نواة توحيدها”.

وأكد أنه لا يوجد تنسيق مباشر بين حكومته وبين القيادة العامة للجيش برئاسة المشير خليفة حفتر، “وتنسيقنا في مدينة بنغازي مع عميد البلدية وأجهزة الشرطة”.

وأرجع منع عقد اجتماع الحكومة في بنغازي لوجود أمور لوجستية، وتعهد بأن تعقد الحكومة اجتماعًا قريبًا في المدينة .

وشدد الدبيبة خلال حديثه للجزيرة على أن حكومته “تريد رأب الصدع والمصالحة الوطنية، وتتمنى إجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام”.

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  • الدبدوبة التركى حمار كبير فاى اتفاقية يتحدث عنها وهى مخالفة للقانون الدولى وتسرق مياه اليونان الاقليمية وغير قابلة للتنفيذ اصلا ورغم انها تعطى مصر مساحات اضافية على حساب اليونان الا ان مصر رفضت السرقة فهل تقبل يامتخلف ترسيم حدود بحرية بين مصر وايطاليا تتقاسمان فيها مياه ليبيا الاقتصادية ووقتها ستكون لصالح ايطاليا ومصر ولكنها سرقة لمياه ليبيا كذلك تركيا وليبيا تسرقان مياه اليونان بالمخالفة للقانون الدولى .
    اما عن علاقتك بالجيش الوطنى فانت متخلف مثل اى خروف يدفن راسه فى الرمال حتى لايرى الحقيقة فالجيش الوطنى يسيطر على ثلاث ارباع ليبيا رغم انفك والمنفى هو القائد الاعلى للجيش وتربطه علاقات طيبه مع قائده العام خليفة حفتر وهذا هو المهم ولكن فشلك وغباوتك ستؤدى الى تقسيم ليبيا واحدة بقيادة رئيس المجلس الرئاسى على مناطق سبطرة الجيش بما فيها من نفط ومياه والاخرى مناطق مختلة لتكون انت رئيس وزراء مصراته مع مليشيات مصراته اما باقى ليبيا فتحت سيطرة المجلس الرئاسى وطز فيك انت واخوانك الاغبياء بعد ان سقط عنك القناع مبكرا ولن تدخل بنغازى ولاى اى منطقة تحت سيطرة الجيش الا باذن من المشير ياحقير وبدون مرافقة اى مليشيات وستكون من الصاغرين الخائنين للوطن

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