«المقريف» يبحث مع القائم بالأعمال السوداني لدى ليبيا التعاون في «التعليم والتدريب»

ناقش وزير التربية والتعليم الدكتور موسى محمد المقريف، مع الوزير المفوض السوداني لدى ليبيا والقائم بالأعمال عثمان محمد البشير، تفعيل وتعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجالات التعليم.

جاء ذلك خلال استقبال ”المقريف” للمفوض السوداني لدى ليبيا والوفد المرافق له صباح اليوم بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس.

ودعا ” المقريف” إلى ضرورة عقد مزيد من التواصل بين الجانبين مستقبلاً وتكرار تبادل الزيارات لما في شأنه خدمة قطاع التعليم وتطويره والاستفادة من الخبرات السودانية في هذا الجانب.

ومن جانبه، أعرب الوزير السوداني عن سعادته بوجوده في مقر وزارة التربية والتعليم، معرباً عن تطلعه لتفعيل تعزيز سُبُل التعاون بين البلدين الشقيقين.