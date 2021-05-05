السني يتفق مع المندوبة الأمريكية على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية لإستقرار ليبيا

ليبيا – التقى مندوب الرئاسي لدى الأمم المتحدة الطاهر السني أمس الثلاثاء بالسفيرة لندا غرينفيلد مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار متابعة الوضع السياسي الراهن في ليبيا والتنسيق المشترك.

الجانبين ناقشا وفقًا لتغريدة نشرها السني على موقع “تويتر” الملفات السياسية والأمنية وآخر تطورات الوضع الراهن وسبل دعم خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

وتم التوافق على أهمية العمل على إنهاء دوامة الصراع التي دامت سنوات، مع تثبيت وقف إطلاق النار وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية حفاظًا على الاستقرار في ليبيا والجوار والساحل الأفريقي، مع تأكيد دعم أمريكا لإنجاح المسار السياسي الذي يفضي الى انتخابات برلمانية ورئاسية يوم 24-12 القادم.