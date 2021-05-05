ضبط لحوم فاسدة في الزاوية الغرب

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية العثور على لحوم فاسدة داخل ثلاجات حفظ اللحوم في نطاق بلدية الزاوية الغرب.

وتعود بداية الواقعة إلى ضبط أعضاء البحث الجنائي في الزاوية شاحنتين محملتين بلحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وبعد التحقيقات، جرى التعرف على مكان الثلاجات التي يتعامل معها أصحاب الشاحنتين، ويوزعون على بعض المحال و المطاعم.

ونفذ مفتشو المركز حملة على المكان ليعثروا على لحوم منتهية صلاحية مطابقة لما ضبط على متن الشاحنتين، إضافة إلى كمية من الكبد المستوردة واللحم المفروم المستورد.

وضبط المفتشون كمية كبيرة من لحم «همبرغر» منتهي الصلاحية، وقد اتخذت الإجراءات القانونية من قبل الحرس البلدي والبحث الجنائي حيال تلك المخالفات.

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