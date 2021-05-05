محمد البرغثي: الانتخابات وحدها لا تكفي

قال السفير الليبي السابق في الأردن، محمد البرغثي، أن الانتخابات وحدها لا تكفي وأنها ليست ضمانة كافية.

وقال البرغثي، في تدوينة على صفحته الشخصية بالفايسبوك: “الانتخابات وحدها لا تكفي، الانتخابات قد تكون حلاً وقد لا تكون، الانتخابات ليست ضمانة كافية”.

وتابع البرغثي: “كم من مواطن غطس أصبعه في الحبر، وعضه لا حقاً نادماً على اختياره. الصندوق الانتخابي عبر التاريخ، أوصل طغاة وفاسدين وعابثين وغير مؤهلين وآخرين إلى سدة الحكم”.

وأضاف قائلا: “ليس مهماً أن تنتخب، المهم من الذي (يُنتخب)، الوطن في حاجة إلى قيادة وطنية منتخبة، نزيهة وعاقلة، تخاف الله، على مستوى عال من الكفاءة والاقتدار، تقود عملية العبور الوطني الكبير، نحو استعادة الوطن وبناء الدولة الوطنية المدنية المأمولة”.

مختتما بالقول: “هذا الوطن، وطنٌ جديرٌ بالاحترام والتقدير، حفظ الله ليبيا”.

” style=”height: 279px;”>