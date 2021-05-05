ليبيا الان

الدرقاش يطالب بالضغط لتغيير المنقوش بسبب «الحليف التركي»

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

طالب الناشط السياسي والإعلامي المقرب من ميلشيات “بركان الغضب” مروان الدرقاش، بالضغط على الدبيبة لاستبدال وزير الخارجية نجلاء المنقوش.

وقال الدرقاش المعروف بولائه لتركيا وبقربه من المفتي المعزول الصادق الغرياني، في تدوينة على صفحته الشخصية بالفايسبوك: ” على قادة بركان الغضب أن يضغطوا بكل ما أُتوا من قوة على الدبيبة لكي يستبدل وزيرة الخارجية التي أساءت للعلاقات مع الحليف التركي”

وتابع الدرقاش بالقول: “الأمر ليس فيه خيار فقادة بركان الغضب خير من يعلم معنى أن تفقد حليفاً كتركيا”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • 18+
    لما تبدا ليبيا ليك ابروحك قرر ياميبون غير هكي برا ارفع الحليف التركي لأمك واختك ومرتك يابغل.
    اعتذر من السادة القراء، لم اعد احتمل.

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