«الإنقاذ الدولية»: قلقون على المهاجرين الذين أعادهم خفر السواحل الليبي لمراكز الاحتجاز

أعربت لجنة الإنقاذ الدولية، عن بالغ قلقها إزاء سلامة المهاجرين واللاجئين العائدين إلى ليبيا، بعد الارتفاع الكبير في عدد الذين أعادهم خفر السواحل الليبي في نهاية هذا الأسبوع.

وقال بيان صادر عن اللجنة: “منذ يوم الخميس، استجابت فرق لجنة الإنقاذ الدولية لأربع عمليات إنزال للمهاجرين في غرب البلاد، حيث قدمت الرعاية الطبية ومواد الإغاثة الأساسية، بما في ذلك المياه والبطانيات ومستلزمات النظافة إلى 696 ناجيًا، من بينهم 79 امرأة و36 طفلاً وبذلك يصل إجمالي المهاجرين العائدين إلى ليبيا حتى الآن هذا العام إلى ما يقرب من 7000 شخص”.

من جانبه، قال توماس غاروفالو، مدير فرع لجنة الإنقاذ الدولية في ليبيا: “أولئك الذين عادوا محظوظون لأنهم نجوا. حتى الآن هذا العام، غرق أكثر من 500 شخص بشكل مأساوي، أو فقدوا أثناء محاولتهم القيام بهذه الرحلة إلى أوروبا – بما في ذلك أكثر من 130 شخصًا في حطام سفينة واحدة الأسبوع الماضي. ومع ذلك، فإن وضع العائدين إلى الأراضي الليبية ما زال مريعاً”.

وأضاف البيان “تم إرسال الغالبية العظمى من الأشخاص الذين ساعدتهم لجنة الإنقاذ الدولية في نهاية هذا الأسبوع على الفور إلى مراكز الاحتجاز المكتظة، حيث يتعرضون الآن لخطر شديد من سوء المعاملة والاستغلال والعنف، ويواجهون نقصًا في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل مستلزمات النظافة الكافية ومرافق الصرف الصحي”.

وتابع “تدفع هذه الظروف المروعة الأشخاص الضعفاء للغاية إلى القيام برحلات محفوفة بالمخاطر. ومع عدم وجود طرق قانونية للوصول إلى الأمان تقريبًا، ستستمر هذه الحلقة اللامتناهية من إعادة المهاجرين واستغلالهم بلا هوادة ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، والمجتمع الدولي لديه الوسائل والأدوات لعكس هذا الاتجاه، ومنع المزيد من الوفيات التي يمكن تجنبها هذا الصيف”.

ودعت اللجنة، القادة السياسيين إلى الحيلولة دون وقوع خسائر في الأرواح في البحر الأبيض المتوسط من خلال إعادة إنشاء عمليات البحث والإنقاذ، وتعزيز التنسيق مع جميع الجهات الفاعلة في مجال الإنقاذ، وإنهاء عمليات الإعادة إلى الموانئ غير الآمنة، والعمل مع السلطات الليبية لضمان إطلاق سراح جميع المهاجرين وطالبي اللجوء من مراكز الاحتجاز في البلاد.