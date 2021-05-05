المريمي: مشروع الميزانية المعدّل سيخضع للمراجعة قبل تحديد جلسة مناقشته

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، إن مشروع الميزانية المعدل من حكومة الوحدة الوطنية، سيخضع للمراجعة، من طرف لجنة المالية، ورئاسة مجلس النواب، قبل تحديد جلسة رسمية لمناقشته.

وأوضح المريمي في تصريح لقناة ليبيا الأحرار الممولة قطريًا والتي تبث من تركيا، أنه لا يتوقع عقد جلسة واحدة للتصويت على المترشحين لشغل المناصب السيادية، وإقرار الميزانية، مشيرا إلى أن المناصب السيادية تحتاج إلى انتخاب لجان وتشكيلها، بخلاف جلسة الميزانية التي لا تحتاج سوى لإقرار أو نقاش، بحسب تصريحه.