أوحيدة عن تحول «إخوان ليبيا» إلى جمعية: خدعة جديدة

وصف عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة، الخطوة اتخذتها جماعة الاخوان المسلمين الليبية بالتحول نحو جمعية تحمل اسم “الإحياء والتجديد” بكونها بأنها ” خدعة جديدة”.

وقال أوحيدة في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” بأن هذه الخوطة هي “خدعة جديدة – لكنها لم تعد خافية على أحد، خصوصاً أصحاب البصيرة”، وفق تعبيره .

وأوضح أوحيدة في تصريحه أن “التبدل بالمواقف سمة من الإخوان، خصوصاً عندما يصب ذلك في صالحهم، لذا من الصعب أن نصدق أنهم عادوا للعمل الدعوي والعام كما يقولون، بعد أن ألفوا السلطة وما يصاحبها من مكاسب… الانتخابات في صلب تلك الخطوة، فمن مجموع النواب، هناك عشرة كشفت مداخلتهم ومواقفهم وما يطرحونه من مشاريع تحت القبة عن هويتهم الإخوانية، لكن لا يصرح بتلك الهوية علناً سوى اثنين منهم”.