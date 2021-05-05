«البريقة للنفط»: الانتهاء من صيانة الخزان 123 بمستودع طرابلس ودخوله الخدمة

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط الانتهاء من صيانة الخزان 123 بمستودع طرابلس النفطي، ودخوله الخدمة ومرحلة التشغيل الفعلي بعد تعبئته مباشرة من مستودع الزاوية النفطي

وأوضح حساب شركة البريقة لتسويق النفط، على فيسبوك، في بيان، أن فرق الصيانة التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط انتهت مساء الثلاثاء، من عمليات الصيانة للخزان (123) بمستودع طرابلس النفطي.

وتابع البيان، أن “تلك الأعمال التي بدأت خلال الفترة الماضية بحرص من لجنة إدارة شركة البريقة وعزيمة وإصرار رجال الصيانة بالشركة وذلك على الرغم من كل الظروف والصعوبات، فكانت ساعات العمل متصلة بجهد يستحق كل الاحترام”.

وأردف البيان، أنه “نتيجة لتلك الجهود المضنية سوف يدخل الخزان (123) الخدمة ومرحلة التشغيل الفعلي، فجر الأربعاء، وسوف تبدأ عمليات الضخ لتعبئة هذا الخزان مباشرة من مستودع الزاوية النفطي عبر خط (10) بوصة.

ومن جانبه أشاد رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط المهندس إبراهيم أبوبريدعة بجهود كل أولئك الرجال الذين كانوا وراء هذا العمل.

وأشار «أبوبريدعة» إلى أن المرحلة القادمة ستكون أصعب، وأن أعمال الصيانة سوف تستمر بالبدء في صيانة الخزان ( 122 ) الخاص بوقود البنزين ، والذي سيتم تجهيزه وإعادته للخدمة مجدداً حسب الجدول المعد في شهر يوليو القادم ، لتصبح القدرة التخزينية الجاهزة بمستودع طرابلس بكفاية الأيام ، وبقدرة تخزينية تصل إلى 75 مليون لتر من الوقود ، من مجموع ثلاثة خزانات استراتيجية سعة كل منها 25 مليون لتر .

يذكر أن هذا الإنجاز تحقق نتيجة للدعم والمتابعة المباشرة من قبل رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط المهندس إبراهيم أبو بريدعة، وكذلك بفضل التخطيط الاستراتيجي من قبل الإدارات المعنية بالشركة.

تجدر الإشارة إلى أن دخول هذا الخزان مرحلة التشغيل سوف يساهم وبشكل كبير في دعم السعات التخزينية التي ستنظم معها عمليات تزويد شركات التوزيع ومنها إلى المحطات .