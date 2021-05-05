الدولار يرتفع واليورو ينخفض أمام الدينار في السوق الرسمية

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار الأميركي قرشا خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، في السوق الرسمية مسجلا 4.49 دينار مقارنة بـ4.48 دينار أمس الثلاثاء.

وانخفض متوسط سعر صرف اليورو 5.39 دينار مقارنة بسعره خلال تعاملات أمس، كما هبط متوسط سعر صرف الليرة التركية لتسجل 0.53 دينار، فيما ارتفع الجنيه الاسترليني قرشا مسجلا 6.22 دينار، حسب الأسعار المعلنة من مصرف ليبيا المركزي.

وفيما يخص العملات العربية، بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.19 دينار والدرهم الإماراتي 1.22 دينار والدينار التونسي 1.62 دينار ليبي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا