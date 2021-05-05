إعادة تأهيل مدرسة القومية العربية ومركز غوط الشعال الصحي

أجرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وشريكها المجلس الدنماركي للاجئين، الأسبوع الماضي، مراسم تسليم مدرسة القومية العربية ومركز غوط الشعال الصحي كجزء من مشاريع الأثر السريع التابع للمفوضية وذلك بعد عملية إعادة تأهيل المؤسستين الواقعتان في بلدية حي الأندلس في طرابلس.

وأوضحت المفوضية، أن عملية إعادة التأهيل تهدف إلى دعم المجتمع المضيف والعوائل الليبية النازحة داخليًا واللاجئين، حيث يستفيد من المركز الصحي حوالي 200 لاجئ شهريًا، بينما يلتحق عدد من الطلاب اللاجئين بمدرسة القومية العربية.

وأضافت المفوضية، أن الأنشطة المنفذة شملت إعادة تأهيل مرافق الصرف الصحي وأعمال إعادة تأهيل صغيرة لهيكل المبنى.