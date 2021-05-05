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صالح لـ كوبيتش: في حال عدم التوافق على قاعدة دستورية سيتم العمل بالقرر رقم”05″ لإنتخاب رئيس من الشعب

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمس الثلاثاء بالمبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش لبحث الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة، وأداء الحكومة خلال الفترة الماضية، ودور مجلس النواب المهم خلال هذه الفترة، للوصول إلى الانتخابات في 24 من ديسمبر القادم.

صالح أكد خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب على ضرورة الالتزام بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

القرار 5 لسنة 2014

 

وشدد رئيس البرلمان على أنه في حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات يتم إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري، وفي حال عدم توافق الملتقى على قاعدة دستورية يتم العمل بقرار مجلس النواب رقم”05″ لسنة 2014 القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن مقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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