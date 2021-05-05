عودة الخزان “123” بمستودع شركة البريقة في طرابلس للخدمة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن انتهاء فرق الصيانة من عمليات الصيانة للخزان “123” بمستودع طرابلس النفطي ودخوله للخدمة ومرحلة التشغيل الفعلية فجر اليوم الأربعاء.

وأوضحت الشركة في بيان لها تابعته وكالة أخبار ليبيا 24، أن عمليات الضخ لتعبئة هذا الخزان كانت مباشرة من مستودع الزاوية النفطي عبر خط (10) بوصة.

وأضاف البيان، أن دخول هذا الخزان مرحلة التشغيل سوف يساهم وبشكل كبير في دعم السعات التخزينية التي ستنظم معها عمليات تزويد شركات التوزيع ومنها إلى المحطات.

ولفت إلى أن أعمال الصيانة بدأت الفترة الماضية بساعات عمل متواصلة، وتحقق نتيجة للدعم والمتابعة المباشرة من قبل رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط المهندس إبراهيم أبو بريدعة، وكذلك بفضل التخطيط الاستراتيجي من قبل الإدارات المعنية بالشركة، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستكون اصعب، وأن أعمال الصيانة سوف تستمر بالبدء في صيانة الخزان (122) الخاص بوقود البنزين، والذي سيتم تجهيزه وإعادته للخدمة مجدداً حسب الجدول المعد في شهر يوليو القادم ، لتصبح القدرة التخزينية الجاهزة بمستودع طرابلس بكفاية الأيام، وبقدرة تخزينية تصل إلى 75 مليون لتر من الوقود، من مجموع ثلاثة خزانات استراتيجية سعة كل منها 25 مليون لتر .