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نشرة أحوال الطقس على مناطق ليبيا اليوم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، ملخص عام لدرجات الحرارة على مناطق ليبيا.

وننقل لكم النشرة الجوية وفقا لما نقله المركزي الوطني:

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلي نشطة السرعة يوم الغد.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25 – 30) مْ على المناطق الساحلية، ومابين (32 – 36) مْ على أغلب مناطق الدواخل وتسجل ارتفاع يوم الغد.
الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة قد تنشط على بعض المناطق.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30 -36) مْ على المناطق الساحلية، وما بين (40 – 45) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها- غـات- غدامس- الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-41) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية.
• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (41-45 )مْ.
غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:50)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:15)

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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