وزير الصحة: ديوان المحاسبة تحمل الكثير لمعالجة مشاكل مرضانا

عقد وزير الصحة علي الزناتي، اجتماعا مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بحضور ممثلي كل من إدارات وزارة الصحة وديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية وجهاز الإمداد الطبي وكذلك الإدارات المختصة بديوان المحاسبة.

وأكد الزناتي، خلال الاجتماع أن ديوان المحاسبة تحمل على عاتقه الكثير من المسؤوليات لمعالجة المشاكل التي تواجه مرضانا بالداخل والخارج وكذلك حلحلة العراقيل التي كانت عائق لتوافر الادوية وخاصة ادوية الاورام ومشغلات الكلى.

كما ناقش الاجتماع المختنقات التي تواجه وزارة الصحة وسبل حلحلتها من توفير ادوية الاورام ومشغلات الكلى وانسيابها وعدم انقطاعها، إضافة لمناقشة برنامج العلاج بالخارج ووجوب تنظيمه وفق الضوابط التي أعدتها وزارة الصحة ورؤية الديوان فيها حتى لا يصبح ثغرة لإهدار المال العام مع العمل بالتوازي على توطين العلاج بالداخل ودعمه بكل ما يمكن من توفير العناصر الطبية، والطبية المساعدة، وفنيين، وفيزيائيين.

وأكد الطرفان على دعم وتفعيل العمل بالمنظومات الإلكترونية لما لها من آثر جيد في ضبط آليات العمل وترشيد الإنفاق وإعطاء الإحصائيات الفعلية.