البيوضي: الوعي المجتمعي في ليبيا يسبق نخبته وقيادته ويقرأ المستقبل بذكاء وجلاء

ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي إن ليبيا جاءت في المرتبة 165 في مؤشر حرية الصحافة العالمي، وهو ترتيب سيئ، ولكنه طبيعي في ظل وضع سياسي هش وانقسام مجتمعي بالغ التعقيد.

البيوضي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن ليبيا لقد شهدت خلال عشر سنوات تراجعًا رهيبًا في كل شيء، لافتًا إلى أن تقنيات العالم الجديد ووسائل الإعلام البديل لم تدخلها لتواكب التقدم التكنولوجي، بل كانت إحدى أدوات الهدم والتضييق على الحريات.

وأضاف: “واهم من يعتقد أن المربعات الزرقاء التي دخلناها أعطتنا طفرة من الحرية فالحقيقة المؤلمة أنها زادت قيودنا، وتحولت لمنصات توزع التهم وتمارس الاغتيال الشخصي والمعنوي، ويقودها ثلة من المرتزقة والغلمان والمأجورين في ظل غياب تام للدولة عن إدارة وسائل الإعلام التقليدية أو حتى دخولها المنافسة في مواجهة الإعلام الخاص الممول خارجيًا، والذي تحول لأدوات للشيطنة والبطش والافتراء على الآخر فالكل احتكم لنظرية: “إن لم تكن معي فأنت ضدي”.

وأكد على أن الأساس في معالجة الأزمة وتصويبها وفرض المسار الصحيح هي النخبة تلك التي قررت أن ترتهن لأجندات متعددة، وأن تمارس هواية دك الرؤوس في الرمال، فظلت عاجزة عن مواجهة الواقع متحججة بانغلاق المجتمعات المحلية وجهلها ورفعت مبرراتها كشماعة تعلق عليها فشلها وخوفها في آن.

وتابع: “الأجدى أن نقول أن الوعي المجتمعي في ليبيا عمومًا يسبق نخبته وقيادته ويقرأ المستقبل بذكاء وجلاء، فثقافة الصدام الإجتماعي عقب الثورة أثرت على روابطه، وبالتالي اختار النفاق المجتمعي كوسيلة لإخفاء قناعاته ولا يبرزها إلا عندما يتيقن من خلفيات المتلقي وقناعاته، أما النخبة فقد استكانت لواقعها وباتت تمارس كل أنواع التزلف على ركح مسارح الإعلام وتقدم وجباتها المسمومة، فلا هي غيرت مسارات القناعات المجتمعية الجديدة، ولا حافظت على صورتها فتكسرت مجاذيفها في بحر الرمال والسراب”.

ونوّه إلى أن أزمة النخبة تعدت مسرح الإعلام، وفشلت في صناعة وإدارة نهج ثقافي تنويري وتعبوي تقدمه للمجتمع لتحافظ على هويته ووعيه، وبخوفها وتراجعها تركت الأبواب مفتوحة أمام العابثين والمأجورين ليملؤ الفراغات بعقولهم الخاوية وثقافاتهم الرخيصة.

كما اختتم حديثه قائلًا: “للأسف ستبقى ليبيا متأخرة ومقيدة في حرياتها ما دام إعلام الدولة غائب ونخبتها محكومة بالخوف والتوجس والريبة”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية