المهدوي: إعادة الرابط المفصول بين المنطقة الشرقية والغربية سيحقق الاستقرار لشبكة الكهرباء

ليبيا – قال رئيس إدارة نظم الطاقة بإدارة التحكم الجهوي الشرقية محمد المهدوي إن انقطاع التيار الكهربائي والإظلام خلال الايام الماضية كان بسبب الانفجار الذي وقع قرب محطة شمال بنغازي، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة التي تجاوزت الـ ٤٠، ما أدى لخروج المحطة بالكامل، خاصة أن المعدات قديمة وتحتاج لصيانة لأن عمرها الافتراضي انتهى.

المهدوي أشار في تصريح لقناة “ليبيا الحدث” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الانفجار حدث بشكل مفاجئ، لكن تم إعادة بناء الشبكة من جديد عن طريق الدوائر سلوم طبرق، وتم سحبها محطة شمال بنغازي وإعادة التيار الكهربائي تدريجيًا. لافتًا إلى أن طرح الأحمال مستمر تدريجيًا، وسيكون كل يوم أفضل من اليوم الآخر.

وأكد على أن الرابط بين المنطقة الشرقية والغربية مفصول من شهر 6 الماضي؛ بسبب قطع في موصلات جهد الدوائر نقل الطاقة، ولا يوجد رابط بينهما، منوهًا إلى أنه لو كان هناك ربط بين المنطقتين ستكون الشبكة مستقرة أكثر.

كما اختتم حديثه قائلًا: “هناك مشاريع بالشركة العامة للكهرباء قد توقفت فيها عجلة التنمية عشر سنوات فائتة، ويجب الإسراع في تنفيذها كمشروع محطة طبرق بقيمة 640 كيلو واط، ومحطة درنة بـ 500 ميغا واط، حتى تواكب التطور العمراني والسكاني، لكن الشركة تحتاج لدعم من الحكومة لتغطي كامل الحمل”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية