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مباحثات إيطالية بريطانية حول الوضع في ليبيا وشرق المتوسط

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أفادت وزارة الخارجية الإيطالية بأن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو التقى نظيره البريطاني دومينيك راب في إطار اجتماعات مجموعة السبع في لندن، حيث ناقشا عدة ملفات.

وزارة الخارجية الإيطالية قالت في بيان لها وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الأربعاء إن الوزيران جددا التأكيد على تقارب وجهات النظر بين إيطاليا والمملكة المتحدة، مع تولي رئاستي مجموعة العشرين ومجموعة السبع على التوالي.

وناقش الجانبان الرغبة في تعزيز أجندة إيجابية مشتركة حول الملفات المتعلقة بشرق المتوسط ​​وليبيا،

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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