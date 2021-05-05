«الكحيلي»: من المحتمل بقاء شاغلي المناصب السيادية في عملهم إلى نهاية مدة الحكومة

قال عضو مجلس النواب الصادق الكحيلي، إن “شاغلي المناصب السيادية في الوقت الحالي من المحتمل أن يظلوا في عملهم حتى موعد انتهاء فترة الحكومة، وذلك لصالح بعض الأطراف الذين يهتمون بمصالحهم الشخصية على حساب مصلحة ليبيا”.

وأضاف “الكحيلي” في تصريحات صحفية، أن “عمل لجان المناصب السيادية غير منظم بين رئيس البرلمان ورئيس المجلس الأعلى للدولة ولا يُرجع فيه للقاعدة الأساسية، باختيار مجموعات دون إجراءات صحيحة لاختيار شاغلي هذه المناصب، ومنها طريقة المحاصصة التي أدخلوا البلاد فيها”.

وتابع؛ أن “آلية اختيار شاغل منصب النائب العام لا تتطلّب نصابا وموافقة من مجلس النواب، ويختار بطريقة الترشيح من المجلس الأعلى للقضاء ومجلس النواب يصادق عليها فقط”.

وأوضح أن “ما يتداول هو أن الأعلى للقضاء لم يدعُ إلى اجتماع الجمعية العمومية لاختيار شاغل المنصب كما حدث في منصب رئيس المحكمة العليا، وهذا قد يكون عرضة للطعن من قبل بعض الأعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء”.