التعليم التقني تبحث تنفيذ مشروع الاتحاد الأوروبي لتطوير التعليم

اجتمع وزير التعليم التقني والفني يخلف السيفاو، اليوم الأربعاء، مع مدير المجلس الثقافي البريطاني بالسفارة البريطانية لدى ليبيا بين لوتون.

وتناول الاجتماع أفاق التعاون بين الجانبين في تنفيذ مشروع برنامج الاتحاد الأوروبي لتطوير التعليم التقني والفني، فضلاً عن مناقشة مساهمة المجلس في إعداد برامج الدورات التأهيلية لمؤسسات التعليم الفني المستهدفة من مختلف مناطق ليبيا.

كما استعرض الاجتماع المراحل والخطوات التي قام بها المجلس خلال الأعوام السابقة، حيث أكد الوزير على ضرورة البدء الفعلي في تنفيذ البرنامج بما يخدم المؤسسات الفنية المستهدفة كمرحلة أولى وعدم الاكتفاء بالجانب الاستشاري وغيره.

يشار إلى أن مشروع تطوير التعليم التقني والفني الممول من الاتحاد الأوروبي بدأ العمل به مع شهر يناير لسنة 2013م، وتوقف العمل به في يونيو لسنة 2014م.