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الحبري: سياسات الكبير تستهدف عدم المساواة بين المصارف وحرمان بعضها من النقد الأجنبي

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري أن الأمور جيدة بالمنطقة الشرقية والسيولة متوفرة.

الحبري كشف في تصريح لصحيفة “صدى” الاقتصادية عن توزيع السيولة على المصارف منذ الأحد واستلمت المصارف سيولة العيد.

وأكد مراسلته لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وذلك لعدم وجود عدالة بين المصارف في بيع النقد الأجنبي من قبل محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير.

الحبري أشار إلى أن الرفض هو لسياسات محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، التي تستهدف عدم المساواة بين المصارف وحرمان بعضها من النقد الأجنبي، والإصرار على ذلك، وفقًا لقوله.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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