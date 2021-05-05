حراك 24 ديسمبر يدعو الشعب الليبي للخروج في تظاهرات سلمية

دعا حراك الـ24 من ديسمبر في بيان له كافة أبناء الشعب الليبي للخروج بتظاهرات سلمية يوم الاثنين القادم، للتأكيد على وحدة التراب الليبي، ومطالبة مجلس النواب باعتماد القاعدة الدستورية التي ستجرى بموجبها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكدين تمسكهم بتاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر القادم موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كما نصت عليه خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي.
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قناة ليبيا
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