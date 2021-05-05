دي مايو يبحث مع نظيره البريطاني مستجدات الملف الليبي

أفادت وزارة الخارجية الإيطالية بأن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو التقى نظيره البريطاني دومينيك راب في إطار اجتماعات مجموعة السبع في لندن حيث ناقشا عدة ملفات.

وأوضحت الوزارة، إن دي مايو وراب جددا التأكيد على تقارب وجهات النظر بين إيطاليا والمملكة المتحدة مع تولي رئاستي مجموعة العشرين ومجموعة السبع على التوالي، وفقا لما نقلته وكالة نوفا الإيطالية.

وناقش الجانبان الرغبة في تعزيز أجندة إيجابية مشتركة حول الملفات المتعلقة بشرق المتوسط وليبيا.

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