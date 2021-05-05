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دي مايو يبحث مع نظيره البريطاني مستجدات الملف الليبي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت وزارة الخارجية الإيطالية بأن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو التقى نظيره البريطاني دومينيك راب في إطار اجتماعات مجموعة السبع في لندن حيث ناقشا عدة ملفات.

وأوضحت الوزارة، إن دي مايو وراب جددا التأكيد على تقارب وجهات النظر بين إيطاليا والمملكة المتحدة مع تولي رئاستي مجموعة العشرين ومجموعة السبع على التوالي، وفقا لما نقلته وكالة نوفا الإيطالية.

وناقش الجانبان الرغبة في تعزيز أجندة إيجابية مشتركة حول الملفات المتعلقة بشرق المتوسط وليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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