وزير الدفاع الإيطالي يبحث مع نظيره البرتغالي تطورات الملف الليبي

بحث وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني مع نظيره البرتغالي جوا جوميز، عددا من الملفات على رأسها الملف الليبي.

واتفق الجانبان خلال محادثة هاتفية، وصفتها وكالة نوفا الإيطالية المحادثة أنه الطويلة والودية، بدء المناقشة من تحليل منطقة الأزمة التي تمتد من القرن الإفريقي إلى الساحل إلى ليبيا حيث يعمل الاتحاد الأوروبي مع مهامه ويركز على ضرورة جعل الالتزام الأوروبي باستقرار المنطقة له مصداقية عبر دعم السلطات المحلية ومكافحة الإرهاب وتدريب قوات الأمن.

وأوضح جويريني، إنه حان الوقت لتحقيق نقلة نوعية لالتزام الاتحاد في استراتيجيته تجاه القارة الأفريقية، عبر توافر الموارد المناسبة وتعزيز العمل المنهجي الذي يحتوي على جميع مبادرات الأمن والدفاع الأوروبية على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف، وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

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