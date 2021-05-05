جامعة مصراتة تنظم جلسة حوارية حول حرية الصحافة

شهدت مدن ليبية عدة عبر مراكز إعلامية ومؤسسات تعليمية احتفاليات بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ، منها جامعة مصراتة.

ونظمت كلية الفنون والإعلام جامعة مصراتة، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحرية لصحافة، بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية واختاروا لها عنوان”الإعلام الليبي في ظل التحولات الرقمية الحديثة”.

وناقش المشاركون في هذه الجلسة الاحتفالية التشريعات والأخلاقيات الإعلامية والمسؤولية الاجتماعية للإعلاميين في ظل التحول الرقمي والمواكبة الأكاديمية للتطورات الإعلامية الرقمية.

وحضر لفيف من المختصين والمهتمين بمجال الصحافة، وشخصيات فعالة في مصراتة وليبيا، بينهم أستاذ الأدب والنقد بجامعة مصراتة الدكتور محمود ملودة، إضافة إلى الوسائل الإعلامية المختلفة التي غطت مفردات الجلسة،فيما كرمت بعض اللجان الإعلامية التي واكبت استخدام الوسائل الرقمية الحديثة بغية نقل الحقيقية من أماكن الأحداث.

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