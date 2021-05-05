مازن: الوصول إلى الانتخابات في موعدها من أهم ملفات الحكومة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة خالد مازن، أن الوصول إلى الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر القادم من أهم ملفات الحكومة، مشددًا على أنه بدأ العمل فيه من اليوم الأول لاستلامه الوزارة .

مازن ذكر في مقطع مرئي، خلال زيارة له لمديرية أمن بنغازي، “تحدثنا عن ملف الاستحقاق الانتخابي، والذي هو أهم ملف لدى حكومة الوحدة وأيضاً أهم ملف لدى وزارة الداخلية”.

وتابع “لا شك أن هذا استحقاق ومطلب وطني لكل الليبي، وسيكون يوم 24 ديسمبر، وهذا الملف بدأنا فيه أول من يوم استلامنا لمهام الوزارة، وستظل متواصلة إلى 24 ديسمبر القادم إلى يوم الانتهاء من هذا الاستحقاق”.

وأكمل “هناك بعض العراقيل والصعوبات التي تواجه كل المديريات بصفة عامة، ولكن نتمنى من الله أن نصل إلى ما نرجو ونصل إلى هذا الاستحقاق الذي ينتظره كل الليبين بصورة طبيعية ونتمكن من حماية هذه الانتخابات وأن تكون في الوقت المحدد لها برجال الشرطة الوطنيين الشرطة الشرفاء المخلصين الذين يؤدون أدوارهم من كل ليبيا”.