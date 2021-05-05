تكتلات وأحزاب سياسية تشيد بالوصول إلى قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في موعدها

ثمنت تكتلات وأحزاب التيار المدني الديمقراطي الوطني الجهود المبذولة من أعضاء اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الوطني بإنتاج قاعدة دستورية تضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد الـ24 من ديسمبر.

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