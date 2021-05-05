ليبيا الان

تكتلات وأحزاب سياسية تشيد بالوصول إلى قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في موعدها

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

ثمنت تكتلات وأحزاب التيار المدني الديمقراطي الوطني الجهود المبذولة من أعضاء اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الوطني بإنتاج قاعدة دستورية تضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد الـ24 من ديسمبر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك