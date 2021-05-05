الدبيبة لقناة الجزيرة القطرية: لن نفرط في اتفاقنا مع تركيا.. ولا ننسق مع حفتر

قال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، إنه متمسك بالاتفاقية البحرية الليبية التركية، ولن يفرط فيها معربا عن اختلافه مع اليونان في هذه المسألة، كونها تخدم الليبيين، وفق قوله.

وأضاف الدبيبة في حوار مع قناة الجزيرة القطرية، ويذاع اليوم الأربعاء، أن هناك بشائر خير لإخراج المرتزقة من ليبيا من خلال مناقشاتنا مع عدة دول.

وتابع رئيس الحكومة الليبية قائلا: “نريد الدستور والانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، ونريد رأب الصدع والمصالحة الوطنية، ونتمنى إجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام”.

وواصل حديثه: “لم يعقد اجتماع الحكومة المقرر في بنغازي لأمور لوجستية منعت ذلك، وسيُعقد الاجتماع قريبا فيها، و نحن لا ننسق مع حفتر في بنغازي بل مع عميد بلديتها وأجهزة الشرطة فيها”.

واختتم قائلا: “وحدنا 80 % من مؤسسات الدولة إلا المؤسسة العسكرية، واللجنة المشتركة 5+5 تُعدّ نواة توحيدها”.