وزير النفط يناقش زيادة القدرة الإنتاجية للحقول

عقد وزير النفط والغاز المهندس محمد إمحمد عون، اجتماعا بمكتبه مع رفعت العبار وكيل وزارة النفط والغاز لمناقشة سبل دعم قطاع النفط وتفعيل دور الوزارة المتمثل في الإشراف على استثمار الثروة النفطية، وناقشا العديد من القضايا الهامة، وفي مقدمتها أهمية تكليف الادارات التابعة للوزارة بدراسة الخطط المتعلقة بزيادة القدرة الإنتاجية ودراستها.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، تم استعراض الميزانيات المخصصة لقطاع النفط المسيل منها والمستهدف تسيله خلال الفترة القادمة، وكيفية الاستفادة من هذه الميزانيات في صيانة معدات الإنتاج والخزانات ومعالجة المواد المصاحبة في كافة الحقول النفطية.

واتفقا في نهاية الاجتماع على ضرورة توفير البيئة المناسبة والجو الملائم لقطاع النفط حتى يتمكن من تنفيذ خطط وزارة النفط والغاز مع ايلاء أهمية خاصة للمستخدمين في كل الشركات الذين يعملون ليل نهار في سبيل النهوض بهذا القطاع الهام.