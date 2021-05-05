الرعيض: سفير إيطاليا زارنا في اتحاد غرف التجارة ومعجب بدوره

وجه عضو مجلس النواب محمد الرعيض، الشكر لسفير جمهورية ايطاليا لدى ليبيا جيوزيبي بوتشيني على متابعته للعلاقات الإيطالية الليبية وزيارته للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة.

كتب الرعيض على حسابه بموقع فيسبوك إنه اجتمع اليوم بمقر الاتحاد مع السفير الإيطالي ووفده المرافق له بحضور ممثلين عن الغرفة الليبية الايطالية المشتركة.

وتابع: “تناولنا خلال الاجتماع آفاق التعاون الاقتصادي الليبي الإيطالي، والعلاقات التجارية بين البلدين ومشروع الطريق السريع وتسهيل التأشيرات وفتح الخطوط الجوية ومواصلة عقد الاجتماعات وإجراء الزيارات بين البلدين”.

وأضاف: “عبر لنا السفير عن سعادته بزيارة الاتحاد واعجابه بدوره الدائم لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين” وفق تعبيره.