مراقبة وقف إطلاق النار محور مباحثات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة

أعلن دبلوماسي أوروبي، اليوم الأربعاء إن الأمم المتحدة تبحث مع عدد من الدول الأوروبية إمكانية المشاركة في مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال الدبلوماسي في تصريحات لقناة “العربية الحدث” إن الاتحاد الأوروبي “مستعد لتزويد المراقبين في ليبيا بالخبرات وصور الأقمار الاصطناعية، موضحا أن أسطول “إيريني” يسجل استمرار انتهاك حظر توريد السلاح إلى ليبيا.”

وأضاف المسؤول الأوروبي “أن الوزراء الأوروبيين سيبحثون كذلك تعطيل تركيا التعاون بين عملية “إيريني” وأسطول الناتو في المتوسط، إضافة إلى تقوية آليات التدخل العسكري الأوروبية”.