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الدبيبة يلغي قرار السراج بخصوص منظومة تتبع البضائع الواردة إلى ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، القرار رقم 61 لسنة 2021  بشأن إلغاء قرار المجلس الرئاسي السابق رقم 396 لسنة 2020 بمنح الإذن  بالتعاقد.

وجاء بالقرار يلغي قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم 396 لسنة 2020 بمنح الإذن  بالتعاقد.

وكان قرار حكومة الوفاق الذى ألغاه الدبيبة ينص على:” يؤذن لمصلحة الجمارك بالتعاقد مع الشركة التركية ” sck temsilcilik dis ticaret mehmet koncabasa “، لتنفيذ مشروع نظام التعقب والمتابعة للبضائع الموردة إلى دولة ليبيا عبر نظام إلكتروني لتوفير المعلومة المسبقة عن طريق البضائع نوعا وكما ومصدرها على أن تتخذ الإجراءات طبقا لأحكام لائحة العقود الواردة”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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