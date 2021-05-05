شكشك والزناتي يبحثان الموضوعات المهمة المتعلقة بعمل وزارة الصحة 

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بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكسك مع وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بعمل الوزارة.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع أمس الثلاثاء في مقر وزارة الصحة توريد الأدوية لأمراض الأورام والدم والسكري والكلى، ومشغلاتها، وإيجاد الحلول التي تواجه توفيرها وضمان استمرارية توريدها.

وبحث الاجتماع الخطوات الإصلاحية في إدارة ملف العلاج بالخارج وفقا لرؤية الديوان في تقنين وتنظيم هذا الملف عبر إصدار اللائحة المنظمة له، إلى جانب تفعيل العمل بالمنظومات الإلكترونية وربطها في مجالات التوريد والعلاج بما يضمن متابعته وإحكام الرقابة عليه.

وناقش الاجتماع ملف العطاء العام وحلحلة الصعوبات التي تواجه الوزارة في العمل به، بالإضافة إلى رؤية الوزارة في وضع الآليات اللازمة لتدقيق الديون وتكليف شركات متخصصة للتدقيق والمتابعة.

وشدد رئيس ديوان المحاسبة على ضرورة العمل بالمنظومات الإلكترونية وفقا لبيانات وإحصائيات لدعم العمل.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة الاستمرار في عقد الاجتماعات بين الجانبين واللجان في الإدارات المختصة لتقديم الحلول والتوصيات لمعالجة المشاكل والصعوبات للموضوعات المتعلقة بصحة وحياة المواطنين.