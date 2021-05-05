أبو جناح يبحث أزمتي الوقود وخزان مياه “أبوزيان” مع عميد “العربان”

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أحمد أبو جناح، اليوم الأربعاء، عميد بلدية العربان وأعضاء بالمجلس البلدي ووجهاء من المنطقة.

واستعرض الاجتماع المشاكل والعراقيل التي تواجه البلدية والمواطنين بالعربان، المتعلقة بنقص إمدادات الوقود، وإشكاليات فنية يعانيها خزان أبو زيان للمياه.

و قام رمضان أبو جناح بالاتصال بمسؤول دائرة النهر الصناعي وطلب منه التحرك العاجل لمعالجة المشاكل الفنية، حيث أكد خلال الاجتماع أن حكومة الوحدة الوطنية تتابع هذه المشاكل وستعمل على حلها، وأنه سيتابع تحرك الجهات المعنية للحد من معاناة المواطنين في العربان وكل ربوع ليبيا.