الدبيبة: متمسكون بالاتفاقية البحرية مع تركيا ولن نفرط فيها

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الأربعاء، إن حكومته تتمسك بالاتفاقية البحرية الموقعة مع تركيا ولن تفرط فيها.

جاء حديث الدبيبة في حلقة من برنامج “بلا حدود” تُبث مساء اليوم الأربعاء على قناة الجزيرة القطرية، أشار فيه إلى الخلاف مع اليونان بشأن هذه الاتفاقية التي قال إنها تخدم الليبيين ومنحت ليبيا مساحات اقتصادية واسعة في البحر المتوسط يمكن استثمارها مستقبلا.

وأضاف الدبيبة أن لديه مناقشات مع عدة دول من بينها روسيا ومصر والإمارات وفرنسا لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، مؤكدا أن هناك بشائر خير قريبا وفق تعبيره.

وأوضح الدبيبة أن حكومته وحّدت 80% من مؤسسات الدولة، “إلا المؤسسة العسكرية، موضحا أن اللجنة المشتركة 5+5 تعد نواة توحيدها”.

وفي سؤال حول تنسيق حكومته مع القيادة العامة للجيش في بنغازي، قال الدبيبة إن حكومته تنسق في بنغازي مع عميد البلدية وأجهزة الشرطة، كما أشار إلى أن هناك أمور لوجستية منعت عقد اجتماع الحكومة في بنغازي، وتعهد بأن تعقد الحكومة اجتماعا قريبا في المدينة.

وشدد على أن حكومته تريد رأب الصدع والمصالحة الوطنية، وتتمنى إجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام، وقال “نريد الدستور والانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية