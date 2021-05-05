أهالي سرت يطالبون الدبيبة بالتدخل لإنهاء أزمات المدينة

طالب أهالي مدينة سرت رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بالتدخل الفوري لإنهاء الأزمات في المدينة وفي مقدمتها أزمة إغلاق الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة.

وأكدوا ، في بيان أمس الثلاثاء، إنهم يعانون من أضرار جسيمة جراء استمرار إغلاق الطريق، ما أثر سلبا على حياة المواطنين، وتسبب في النقص الشديد فى مشتقات الوقود والأدوية وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.

وطالب أهالي سرت في البيان الذي تلاه أعضاء بالمجلس التسييري للبلدية والمجلس الاجتماعي لقبائل سرت، رئيس الحكومة بالإيعاز لإدارة شركة ليبيا نفط برفع قيد رسوم شحن الوقود إلى المحطات بسرت المفروضة على المواطنين، أسوة بالمدن الأخرى.

كما طالبوا الدبيبة بالإيعاز وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط بتخصيص حصة من الوقود تكفي حاجات المدينة بما يكفل إنهاء أزمة المحروقات فيها بشكل نهائي.