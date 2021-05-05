أهالي سرت يناشدون الحكومة فتح الطريق الساحلي مع مصراتة

ناشد أهالي مدينة سرت رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، التدخل الفوري لفتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة.

جاء ذلك في بيان لهم أمس، قالوا فيه إنهم يعانون من أضرار جسيمة جراء استمرار إغلاق الطريق، الأمر الذي تسبب في نقص شديد في مشتقات الوقود والأدوية، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.

وطالب البيان الدبيبة بتكليف إدارة شركة ليبيا للنفط برفع قيد رسوم شحن الوقود إلى المحطات بسرت، وكذلك توجيه كل من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط، بتخصيص حصة من الوقود تكفي حاجات المدينة.

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