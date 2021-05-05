كشلاف: القاعدة الدستورية المقترحة من ملتقى الحوار بلا أي سند قانوني

قال سالم كشلاف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، إن: “القاعدة الدستورية المقترحة من قبل اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي لا تستند إلى أي سند دستوري أو قانوني لعدم صدورها من أي سلطة تشريعية معترف بها طبقا لأحكام الإعلان الدستوري المؤقت أو الاتفاق السياسي” وفق قوله.

أضاف كشلاف في تصريحات لـ”قناة ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – أن “اللجنة القانونية خالفت خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار والذي نص على أن المؤسسات المعنية بالعملية الدستورية تلتزم بإنجاز الاستحقاق الدستوري خلال 60 يوما وهو ما تم في مدينة الغردقة المصرية”.

وواصل كشلاف: “اللجنة القانونية بتشجيع من بعثة الأمم المتحدة أعطت صلاحيات تتجاوز الصلاحيات الممنوحة لها والتي كانت تنحصر حسب الوثيقة المنظمة لها في التنسيق والترتيب وتقديم المشورة للجنة الدستورية المشكلة بين مجلسي النواب والدولة” وفق تأكيده.