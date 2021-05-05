ابوجناح يبحث الإشكاليات التي تواجه بلدية العربان

استعرض نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان ابوجناح اليوم الإربعاء مع عميد وأعضاء المجلس البلدي العربان (شرقي مدينة غربان) ووجهاء من المنطقة المشاكل والعراقيل التي تواجه البلدية والمواطنين بالعربان، المتعلقة بنقص إمدادات الوقود، والاشكاليات الفنية التي يعانيها خزان أبو زيان للمياه.

وأكد ابوجناح أن حكومة الوحدة الوطنية تتابع هذه المشاكل وستعمل على حلها، وأنه سيتابع تحرك الجهات المعنية للحد من معاناة المواطنين في العربان وكل ربوع ليبيا، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

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وأوضح أنه تم الاتصال بمسؤول دائرة النهر الصناعي وطلب منه التحرك العاجل لمعالجة المشاكل الفنية بالخزان.

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