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“لجنة حقوق الإنسان” تطالب “المنفي والدبيبة” بالتدخل لوقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، كتاباً إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي وإلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” بشأن ملاحقة ومقاضاة المدنيين أمام المحاكم والنيابات العسكرية.

وقد طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، في كتابها المشار أليه التدخل العاجل لإيقاف تنفيذ أي أوامر أو إحكام صادره عن النيابات والمحاكم العسكرية بعموم البلاد ، وتحميل المسؤولية القانونية لأعضاء هذه النيابات والمحاكم ، كما تحمل المسؤولية المشرعين لتجاوزهم بالتغاضي عن اعتبار المواثيق الدولية والاستهتار بمبادئ حقوق الإنسان.

و طالبت اللجنة ، بتقديم من يشتبه في ارتكابه أي جرم بالتقاضي أمام نيابات ومحاكم المدنية تًضمن فيها المحاكمة العادلة والنزيهة.

وأكدت اللجنة ، على أهمية تحييد المدنيين من اختصاص النيابات و المحاكم العسكرية ، وذلك ضمانا لالتزامات الدولة الليبية فيما يتعلق بالامتثال لما نص عليه القانون الدولى الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وذلك ضماناً لحماية وصون حقوق الإنسان والمواطنة وتعزيزاً لسيادة القانون والعدالة في بلادنا .

و طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، بإحالة موضوع تنازع الاختصاص والولاية القضائية فيما بين وزارة العدل ومكتب المدعي العام العسكري بوزارة الدفاع إلى إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء ، وذلك للفصل في الولاية و الاختصاص القضائية ومشروعية الإجراءات التي يقوم بها مكتب المدعي العام العسكري بطرابلس ، وكذلك مشروعية أحكام القضاء العسكري بالمنطقة الشرقية التي طالت مدنيين.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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