النويري يطالب باستئناف عمل لجان النواب

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، اليوم الأربعاء، رؤساء وأعضاء اللجان النيابية لإستئناف وتفعيل دور لجانهم إلى حين إعادة تشكيلها خصوصاً بعد التئام المجلس.

وأكد، في بيان صحفي «أهمية دور اللجان النيابية في هذه المرحلة في متابعة أداء الحكومة»، وقال إنها «حكومة موسعة تحتوي على عدد كبير من الحقائب الوزارية وبحاجة إلى متابعة وعمل كبير».

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وحث النويري، رئيس الحكومة والوزراء على تذليل كل الصعاب أمام النواب من أجل القيام بمهامهم .

ويوم الأحد الماضي، تسلم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الميزانية العامة للدولة للعام 2021م والمعدلة من قبل حكومة الوحدة الوطنية وفقا لملاحظات مجلس النواب.

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