وزارة الداخلية حاضرة توقع مذكرة تفاهم بين إدارة شؤون المرور والتراخيص وشركة ليبيانا

بنغازي 05 مايو 2021 (وال)- شارك وزير الداخلية عميد خالد مازن، في مراسم توقع مذكرة تفاهم بين إدارة شؤون المرور والتراخيص، وشركة ليبيانا للهاتف المحمول.

هذا ويأتي ذلك من أجل رعاية الشركة لإحياء فعاليات أسبوع المرور العربي، وذلك في إطار العمل المستمر من أجل تفعيل دور وزارة الداخلية.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية النائب الأول لرئيس الحكومة حسين عطية القطراني، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج قعيم، ومسؤولين عن إدارة شؤون المرور والتراخيص، والمسؤولين في شركة ليبيانا. (وال- بنغازي) س خ/ ر ت

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