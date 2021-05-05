ليبيا وبريطانيا يبحثان تسهيل منح التأشيرة للطلاب الليبيين وتدريس اللغة الإنجليزية

ﺑﺤﺚ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ” ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺍﻟﻘﻴﺐ “، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ، ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﻟﻴﺒﻴﺎ ” ﻛﻴﺖ ﺍﻧﺠﻠﺶ ” ﻭﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻟﻬﺎ، ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﺳﺒﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ .
وبحسب إيجاز صحفي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﺑﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﻄﺮﺍﺑﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻣﻌﺮﺑﺎً ﻋﻦ ﺗﻄﻠﻌﻪ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ .
ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، ﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﻦ ﺷﻜﺮﻫﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﺹ ﺑﻼﺩﻫﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ .
وخلال اللقاء عرضت الإدارات ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﻟﺼﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ الإنجليزية.
وﺣﻀﺮ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﻴﺎﺕ ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﻮﻓﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ والإعلام ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ .
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