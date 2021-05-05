مصدر أوروبي: قائد «إيريني» يتوجه لليبيا لبحث العودة لتدريب حرس السواحل

قال مصدر أوروبي مطلع أن قائد عملية «إيريني» البحرية المختصة بمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي حظر توريد الأسلحة لليبيا، سيتوجه قريباً إلى العاصمة طرابلس لبحث إمكانية العودة إلى تدريب قوات حرس السواحل الليبية.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إلى أن «تدريب عناصر خفر السواحل الليبي يدخل بالأساس في إطار المهام الموكلة لعملية ايريني البحرية التي تعمل في وسط البحر الأبيض المتوسط». وأوضح المصدر أن قائد عملية ايريني سيبحث الأمر مع السلطات الليبية الجديدة، موضحا أن «التدريب متوقف منذ عام واستئنافه أمر مهم لنا» – حسب تعبيره.

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وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر تمديد مهمة عملية «إيريني»البحرية لعاميين إضافيين. وأشار المصدر إلى أنه «رغم الصعوبات والعراقيل، لا زالت طواقم هذه العملية تقوم بواجبها وتعطي نتائج في مجال تحري انتهاكات قرار الأمم المتحدة وتفتيش السفن المشكوك بأنها تخالف ذلك».

وكرر المصدر التعبير عن دعم الاتحاد الأوروبي للسلطات الليبية الجديدة ولعمل الأمم المتحدة هناك. أما فيما يتعلق بإمكانية مشاركة الاتحاد ببعثة مراقبة لوقف اطلاق النار في ليبيا، أقر المصدر أن الأمم المتحدة تتحاور مع عدة دول بشكل فردي منها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

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يذكر أن عملية «إيريني» لمراقبة حظر قرار مجلس الأمن الدولي حظر توريد السلاح لليبيا تواجه العديد من الصعوبات ليس أقلها «تقاعس» الدول الأعضاء في التكتل الموحد عن تقديم ما يكفي من المعدات والإمكانيات.

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