اللجنة القنصلية الليبية المصرية تجتمع للمرة الأولى منذ 8 سنوات

استأنفت اللجنة القنصلية الليبية المصرية المشتركة اعمالها بالقاهرة ، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء بعد انقطاع دام حوالي ثمان سنوات.

و ناقش الجانبان العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تهم مواطني كلا البلدين الشقيقين ومنها بحث أوجه التعاون المشترك في المجال القنصلي والأمني والتعاون في المجال القضائي، التعاون في مجال القوى العاملة والتأمينات الاجتماعية.

شملت المباحثات التعاون في مجال الصيد البحري والثروة السمكية، والتعاون في المسائل المالية والمجال الجمركي، والتعاون في مجال النقل البري والتعاون في مجال النقل الجوي و النظر في تفعيل اتفاقية الحريات الأربع المتعلقة ( بالتملك – التنقل – العمل –الإقامة ).

والجدير بالذكر أنه تمت مناقشات مستفيضه بين الطرفين حول العديد من المشاكل العالقة والمتعلقة بالمواطنين ،ولعل أهمها مناقشة تسهيل إجراءات منح التأشيرات لمواطني البلدين ، وتبسيط إجراءات الدخول عبر المنافذ الرسمية ،مع العمل على تفعيل الاتفاقية الخاصة بإلغاء رسوم الدخول ، مع تأكيد الطرفان على بحث وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه مرور السيارات والافراد والشاحنات والبضائع بين البلدين ،فضلاً عن إعطاء الأولوية للمرضى والحالات الإنسانية.