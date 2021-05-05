تفاصيل أول اجتماع مصري تركي بالقاهرة منذ 8 سنوات

استقبل اليوم الأربعاء، نائب وزير الخارجية السفير حمدى سند لوزا، وفدا دبلوماسيا تركيا يترأسه نائب وزير خارجية تركيا السفير سادات أونال، وذلك لإجراء جلسة مباحثات مشتركة تستمر لمدة يومين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، إن اللقاء بدأ منذ قليل وسيمتد علي مدار يومين.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحفى مقتضب، أمس الثلاثاء، إن المناقشات الاستكشافية بين وفدى البلدين ستركز على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلديّن على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.

ووصل الوفد الدبلوماسى التركى إلى العاصمة المصرية القاهرة فجر اليوم الأربعاء للمشاركة في الاجتماعات التي تستمر على مدار يومين.