ميركل لإردوغان: انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا سيكون «إشارة مهمة»

أبلغت المستشار الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، أن انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا سيكون «إشارة مهمة»، وفق ما نقلته «رويترز» عن ناطق باسم الحكومة الألمانية.

وقال الناطق باسم الحكومة الألمانية إن ميركل وأردوغان اتفقا في مؤتمر عبر الفيديو على دعم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة في جهودها لتحسين توفير الإمدادات للسكان والإعداد للانتخابات بحلول نهاية العام.

– واشنطن تجدد دعمها للانتخابات وتطالب برحيل القوات العسكرية والمقاتلين الأجانب من ليبيا

– اللجنة العسكرية (5+5) وكوبيش: سحب المقاتلين الأجانب يجب أن يبدأ دون تأخير

– مجلس الأمن يناقش خطر المرتزقة في ليبيا على دول المنطقة

وأضاف الناطق باسم الحكومة الألمانية قائلا: «أكدت المستشارة أن البدء سريعا في انسحاب الجنود الأجانب والمرتزقة سيرسل إشارة مهمة».

من جهتها، قالت الرئاسة التركية في بيان إن الرئيس رجب طيب إردوغان «أكد أن تركيا ستواصل دعم حكومة الوحدة الوطنية من اجل دعم استقرار ليبيا وأنها مستعدة للتعاون مع ألمانيا في هذا السياق».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا